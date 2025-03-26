Председатель ВК НПКСК встретился с советником президента Узбекистана

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин во вторник в Пекине провел встречу с советником президента Узбекистана по особым поручениям Сардором Умурзаковым.
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