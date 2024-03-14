В Калуге на улице Вилонова планируют отреставрировать бывшую лютеранскую кирху

В Калуге на улице Вилонова планируют отремонтировать и восстановить старую лютеранскую церковь. Начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков рассказал о планах привести в порядок старинное культовое сооружение на улице Вилонова.
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