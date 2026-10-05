Гинеколог Ерофеева предупредила, что бессимптомное течение хламидиоза у женщин может обернуться бесплодием

Хламидиоз передается половым путем и часто протекает бессимптомно, приводя к бесплодию. Об этом сайту Life.
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