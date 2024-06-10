Партия Орбана "Фидес" показала худший результат за свою историю выборов в ЕП

Правящая партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" набрала 44,52% голосов на выборах в Европейский парламент, получив худший результат за всю историю политического объединения и выборов в общеевропейский орган.
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