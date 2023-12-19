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Польша ликвидировала «смоленскую» комиссию по расследованию авиакатастрофы

Польша ликвидировала «смоленскую» комиссию по расследованию авиакатастрофы

Польша ликвидировала комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Такое заявление на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter) сделал пресс-секретарь министерства национальной обороны республики Януш Сеймей.

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