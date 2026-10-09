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Рванул из России в Америку и остался там навсегда, а ведь когда-то не покидал СССР. Истории о хоккеисте Панкратове

Рванул из России в Америку и остался там навсегда, а ведь когда-то не покидал СССР. Истории о хоккеисте Панкратове

Пережил многое.Глядя на биографию воспитанника ижевского хоккея Сергея Панкратова совершенно неочевидно, что он уже много лет живет в Америке.

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