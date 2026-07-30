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Увольнения в Double Fine, авторы Clair Obscur отожгут в следующей игре, детали Silent Hill Townfall…

Увольнения в Double Fine, авторы Clair Obscur отожгут в следующей игре, детали Silent Hill Townfall…

Double Fine уволила 23 сотрудника; в следующей игре авторы Clair Obscur планируют «немного отжечь»; детали Silent Hill: Townfall — 5 концовок, более 10 часов геймплея и не только; глава Electronic Arts получил рекордный бонус благодаря успехам Battlefield 6; финальный контентный апдейт для BALL x PIT выйдет 6 августа; Wuchang: Fallen Feathers получит сиквел; в GOG официально подтвердили разработку клиента GOG Galaxy для Linux.

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