Матвиенко засомневалась в работе «магазинов по продаже дипломов»

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала проверить деятельность частных вузов. Она считает, что некоторые университеты просто продают дипломы.
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