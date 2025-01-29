Российские ученые улучшили мембраны для очистки воды с помощью ионов металлов

Исследование опубликовано в Journal of Membrane Science. Электродиализ — способ очистки воды от загрязнений без химических реагентов, основанный на движении ионов через мембрану под действием электрического поля.
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