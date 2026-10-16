В Новосибирске на «Сибирь-Арене» вечером 19:00 начался концерт «Эпоха нулевых», который открыла группа «Фабрика» с песней «Девушки фабричные».
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