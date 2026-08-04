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«Ак Барс» обменял в «Шанхай» права на Мифтахова, получив денежную компенсацию. Голкипер играл за фарм «Каролины» в прошлом сезоне

По информации «Спорт-Экспресса», « Ак Барс » обменял в « Шанхай » права на вратаря Амира Мифтахова , получив денежную компенсацию.

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