Олимпийские чемпионы приняли участие в открытии магазина Putin Team Russia

МОСКВА, 29 декабря, ФедералПресс. В одном из самых популярных ТЦ столицы «Павелецкая Плаза» состоялось торжественное открытие магазина Putin Team Russia, в котором приняли участие известные олимпийские чемпионы.
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