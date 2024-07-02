БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бедные дети! Жена Зеленского за это ещё ответит!

Бедные дети! Жена Зеленского за это ещё ответит!

Александр Ростовцев. Регулярно расчесываемая киевским режимом тема о якобы нежелании российских властей заниматься вывезенными из зоны боевых действий детей является грубейшей ложью и сознательной манипуляцией.

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Комментарии
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Владимир Аверков
сами терпели этих уродов у себя под боком 30лет...послы,визиты,расшаркивания,торговля,кредиты,скидки...режим зели,кстати,признан нашими &quot;кремлёнышами&quot;...
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