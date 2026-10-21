Губернатор Василий Анохин сообщил о росте товарооборота Смоленской области с Белоруссией на 11%. Развивается сотрудничество в машиностроении, дорожном строительстве, создается таксопарк с электромобилями, обсуждаются инвестиции и выход белорусских производителей на местный рынок.