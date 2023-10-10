Маск призвал ЕК привести примеры дезинформации, которую якобы распространяет X

Бизнесмен из США Илон Маск ответил еврокомиссару по делам внутреннего рынка Тьерри Бретону на его письмо о «незаконном контенте и дезинформации» о палестино-израильском конфликте, которые якобы распространяет социальная сеть X.
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