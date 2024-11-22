Медведев: Россия не признает решение МУС по Нетаньяху и Галланту

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya заявил, что Россия не признает решение МУС по премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и бывшему министру обороны страны Йоаву Галланту.
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