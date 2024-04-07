«Она детонировала, но не ракетами»: в николаевском подполье заявили об уничтожении иностранной системы ПВО под Харьковом

Ударом российских военных в районе аэропорта Харькова уничтожена новая иностранная система ПВО зенитного типа, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
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