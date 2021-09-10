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Что такое прокторинг

Что такое прокторинг

1. Что такое прокторинг? Чёткого определения этого слова пока нет. Если обобщить существующие варианты, получится, что прокторинг — это процесс дистанционного наблюдения и контроля над тестированием, позволяющий следить за соблюдением правил.

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