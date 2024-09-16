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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Дагестана о «Динамо» Махачкала: «Верю в то, что клуб сможет повторить успех «Анжи». Я для себя не разделяю успехи этих команд»

В 8-м туре Мир РПЛ команда сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) и занимает 10-е место в таблице с 9 очками.

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