Российские морпехи уничтожили технику боевиков ВСУ в курском приграничье

ТАСС/Алексей Коновалов Минобороны РФ разместило видео уничтожения боевой техники украинских боевиков во время выполнения боевых задач военными 810-й отдельной гвардейской бригады морпехов в составе группировки войск "Север" в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области.