В Кирове из печени мужчины удалили осколок стекла, находившийся там более 10 лет

53-летний мужчина более 10 лет испытывал боль и дискомфорт в области подреберья. Когда он все-таки обратился за медицинской помощью, компьютерная томография выявила 9-сантиметровый кусок стекла в правой доле его печени, сообщает Минздрав.
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