Курс доллара в Казахстане: как менялась цена за год

Колебания курса доллара в Астане остаются важной темой для населения, бизнеса и экономистов. За последний год динамика валютного курса претерпела значительные изменения, оказывая влияние на цены, инвестиции и покупательскую способность.
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