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Штрафы для безбилетников выросли в Крыму до 2,5 тыс рублей

Штрафы для безбилетников выросли в Крыму до 2,5 тыс рублей

Крымские депутаты приняли законопроект, согласно которому вырастут штрафы за безбилетный проезд Как сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов, пассажир, не оплативший проезд, получит штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.

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