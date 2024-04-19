Штрафы для безбилетников выросли в Крыму до 2,5 тыс рублей

Крымские депутаты приняли законопроект, согласно которому вырастут штрафы за безбилетный проезд Как сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов, пассажир, не оплативший проезд, получит штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.