Большинство украинцев выступают за мирное решение конфликта, однако Киев не учитывает их мнение. Такое заявление сделал британский политический активист, бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей.
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