В российских банках резко подорожали кредиты

В результате резкого повышения ключевой ставки Центробанка России до 15 процентов годовых, полная стоимость кредита (ПСК) в российских банках выросла на почти один процентный пункт, Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Финуслуги».
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