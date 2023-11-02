В российских банках резко подорожали кредиты

В результате резкого повышения ключевой ставки Центробанка России до 15 процентов годовых, полная стоимость кредита (ПСК) в российских банках выросла на почти один процентный пункт, Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Финуслуги».