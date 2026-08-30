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Мировое обозрение

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Тысячи карат драгоценных камней: На каких месторождениях Урала навалом изумрудов и рубинов

Тысячи карат драгоценных камней: На каких месторождениях Урала навалом изумрудов и рубинов

Урал — это не только опора державы, но и гигантская шкатулка с самоцветами. Только что глава Роснедр Олег Казанов озвучил цифры, от которых у геологов разгораются глаза: в Свердловской области учтено почти 30 тонн изумрудного сырья и 167 тысяч карат готовых изумрудов.

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