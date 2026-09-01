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Совет по дому

191 подписчик

Никакого сливочного масла и сливок: готовлю нежнейшие шоколадные пирожные с легким творожным кремом

Никакого сливочного масла и сливок: готовлю нежнейшие шоколадные пирожные с легким творожным кремом

Сегодня хочу поделиться с вами простым рецептом шоколадных пирожных с нежным творожным кремом. Здесь мягкий шоколадный корж и лёгкий крем без сливочного масла, сливок и сложного приготовления.

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