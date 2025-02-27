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Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы углубления сотрудничества

Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы углубления сотрудничества

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на переговорах с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом обсудил перспективы углубления торгово-экономического, военного, политического, гуманитарного и энергетического взаимодействия, а также атомной энергетики и космоса.

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