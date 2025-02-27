Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы углубления сотрудничества

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на переговорах с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом обсудил перспективы углубления торгово-экономического, военного, политического, гуманитарного и энергетического взаимодействия, а также атомной энергетики и космоса.