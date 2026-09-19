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Мы из Советского Союза

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Золотая осень на Байкале

Золотая осень на Байкале

«Золотая осень» — это самое известное произведение русского художника Левитана. Но сегодня разговор будет не о картинах, а об осенних пейзажах вокруг озера Байкал в южной части Восточной Сибири — самого глубокого озера на Земле.

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