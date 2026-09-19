Золотая осень на Байкале

«Золотая осень» — это самое известное произведение русского художника Левитана. Но сегодня разговор будет не о картинах, а об осенних пейзажах вокруг озера Байкал в южной части Восточной Сибири — самого глубокого озера на Земле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Территория Героев...
- Фронт и кошки
- В «Мир» не выдержал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым