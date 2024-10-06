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Как выглядит человек продающий Родину мигрантам. Цена вопроса 160 т.р.

Как выглядит человек продающий Родину мигрантам. Цена вопроса 160 т.р.

# Чернильница   Очередное гнездо коррупции было найдено спецами Федеральной Службы Безопасности и как бы это ни было удивительно, в очередной раз задержаны сотрудники отдела миграции МВД.

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Комментарии
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саша дмитренко
придурок  все  в  одну  кучу  свалил,,,и  инвестиции и  мигрантов  и  рождаемость))))))))))))
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1 час.
саша дмитренко
к  стати  автор  неизвестен,,явно  с  подачи  ципсо  настрочил
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1 час.
Георгий Корнев
Что то не вижу комментариев по данному поводу, некого Александра. Знаю, читаешь. Где твой комментарий: &quot;Приведи факты. Преступность мигрантов всего 3% от общей преступности&quot;. Учился в школе проценты читать. 1000 человек мигрантов, от 6 российских граждан это 16666, 66%. Самое плохое это позиция их начальства. не зря говорят, что рыба гниёт с головы. &quot;Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Но бойся РАВНОДУШНЫХ – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия совершаются на земле все самые низкие преступления&quot; (роман &quot;Заговор равнодушных&quot;, Бруно Ясенский).  Вот позиция начальства &quot;В региональном управлении Следственного комитета пока воздерживаются от комментариев по этому поводу. Но некоторую информацию предоставили источники. С их слов, Карамова оказывала покровительство нелегальным мигрантом.&quot; Не ВЗЯТКИ брала в особо крупных размерах, а так на альтруисткой основе ОКАЗЫВАЛА ПОКРОВИТЕЛЬСТВО. Возникает смутное подозрение, &quot;не за толику маленькую&quot; не называют вещи своими именами? Даже если &quot;не за толику...&quot;, то по моему мнению, вполне их руководство, с такими формулировками, можно отнести к разряду равнодушных. Ну и вишенка на торте, это цитата из поста в &quot;Моём мире&quot; от 02.10.2024. Суть мигранты вымогали деньги и машину у студента, а когда приехала русская община, они сказали представителям общины. Цитата из поста &quot;В ответ агрессоры начали заявлять, что им &quot;всё равно&quot;, что &quot;у них есть связи&quot; и что якобы они даже не боятся полиции, потому что их знакомые помогут избежать наказания.&quot; Не из-за таких ли полицейских растёт беспредел мигрантов. До того обнаглели, что в открытую &quot;палят&quot; своих сообщников  (как по другому то назвать?) полицейских взяточников. Взяточниство в полиции можно если не искоренить, но можно сильно сократить, когда взяточников, не зависимо от рангов начнут сажать не в Тагил , а на общую зону. Три раза подумают прежде чем &quot;взять на лапу&quot;.
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1 час.

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