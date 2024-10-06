Как выглядит человек продающий Родину мигрантам. Цена вопроса 160 т.р.

Георгий Корнев

Что то не вижу комментариев по данному поводу, некого Александра. Знаю, читаешь. Где твой комментарий: "Приведи факты. Преступность мигрантов всего 3% от общей преступности". Учился в школе проценты читать. 1000 человек мигрантов, от 6 российских граждан это 16666, 66%. Самое плохое это позиция их начальства. не зря говорят, что рыба гниёт с головы. "Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Но бойся РАВНОДУШНЫХ – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия совершаются на земле все самые низкие преступления" (роман "Заговор равнодушных", Бруно Ясенский). Вот позиция начальства "В региональном управлении Следственного комитета пока воздерживаются от комментариев по этому поводу. Но некоторую информацию предоставили источники. С их слов, Карамова оказывала покровительство нелегальным мигрантом." Не ВЗЯТКИ брала в особо крупных размерах, а так на альтруисткой основе ОКАЗЫВАЛА ПОКРОВИТЕЛЬСТВО. Возникает смутное подозрение, "не за толику маленькую" не называют вещи своими именами? Даже если "не за толику...", то по моему мнению, вполне их руководство, с такими формулировками, можно отнести к разряду равнодушных. Ну и вишенка на торте, это цитата из поста в "Моём мире" от 02.10.2024. Суть мигранты вымогали деньги и машину у студента, а когда приехала русская община, они сказали представителям общины. Цитата из поста "В ответ агрессоры начали заявлять, что им "всё равно", что "у них есть связи" и что якобы они даже не боятся полиции, потому что их знакомые помогут избежать наказания." Не из-за таких ли полицейских растёт беспредел мигрантов. До того обнаглели, что в открытую "палят" своих сообщников (как по другому то назвать?) полицейских взяточников. Взяточниство в полиции можно если не искоренить, но можно сильно сократить, когда взяточников, не зависимо от рангов начнут сажать не в Тагил , а на общую зону. Три раза подумают прежде чем "взять на лапу".