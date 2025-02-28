МегаФон сократил время оформления договоров на услуги связи

Заключить их можно с помощью QR-кода МегаФон первым на телеком-рынке предоставил своим клиентам возможность заключения договора об оказании услуг сотовой связи с помощью QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги».
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