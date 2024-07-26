Ростовский губернатор раскрыл последствия попытки ночной атаки дронов ВСУ

После отражения попытки атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область в результате падения обломков повреждены строения на территориях частных домовладений в селе Несветай Мясниковского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии