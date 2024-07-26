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Ростовский губернатор раскрыл последствия попытки ночной атаки дронов ВСУ

Ростовский губернатор раскрыл последствия попытки ночной атаки дронов ВСУ

После отражения попытки атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область в результате падения обломков повреждены строения на территориях частных домовладений в селе Несветай Мясниковского района.

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