«Она даже не тренер»: прошедшая по Тутберидзе мать фигуристки Костылевой снова ополчилась на тренера

Детей, которых родители отдали в большой спорт, ждут препятствия и трудности. Например, профессиональное фигурное катание требует постоянного упорства, выносливости и достаточной психологической стабильности, чтобы не сорваться.
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