Дедушка с мачете напал на судью во время оглашения приговора

РЕН ТВ В Нигерии 87-летний старик прямо в зале суда бросился с мачете на судью, который разбирал его дело.
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