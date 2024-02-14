ФАС возбудила в отношении «Яндекса» дело за рекламу по написанию выпускных работ

Административное дело возбудила Федеральная антимонопольная служба в отношении «Яндекса». Поводом для этого послужило распространение компанией рекламы услуг по написанию выпускных квалификационных работ.
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