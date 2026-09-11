Командующий ВС Вайкшнорас: Литва не получит обещанные HIMARS в ближайшее время

Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что поставка РСЗО HIMARS от США задерживается на неопределенный срок.
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