Байден пообещал помогать Израилю защищаться от Ирана

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого пообещал помощь израильскому государству со стороны Вашингтона в вопросе защиты от Ирана, передает РИА Новости.
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