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ВС России взяли в плен издевавшегося над жителями Курской области бойца ВСУ

ВС России взяли в плен издевавшегося над жителями Курской области бойца ВСУ

МО: Издевавшийся над жителями Курской области военный ВСУ Зеленко попал в плен Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Зеленко, участвовавший в издевательствах над жителями села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, попал в плен к ВС России.

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Комментарии
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sss
пусть дает показания, как командование его понуждало над мирными людьми издеваться на камеру и в МУС. А потом - в расход нечисть!!!
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16 час.
федор
Нет сограждане встречайте нового опущенного пидора!!!!!
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Зачем таких брать в плен. В расход...
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14 час.
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