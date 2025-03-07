МО: Издевавшийся над жителями Курской области военный ВСУ Зеленко попал в плен Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Зеленко, участвовавший в издевательствах над жителями села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, попал в плен к ВС России.
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