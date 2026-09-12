⚽️ Матч завершился победой «Кызылташа» — 2:0 Игра держала в напряжении до финального свистка. Два точных удара бахчисарайцев в ворота «Рубин Ялта» принесли команде победу.
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