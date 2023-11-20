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В Твери молодой водитель не справился с управлением и врезался в дерево

В Твери молодой водитель не справился с управлением и врезался в дерево

В Твери вечером 19 ноября произошло ДТП на улице Можайского. По предварительным данным отдела ГИБДД УМВД России по городу Твери, 20-летний водитель автомобиля Форд Фокус не справился с управлением, Машину снесло в дерево.

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