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Царьград

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Иван Соловьёв сообщил о снижении кибермошенничества на треть

Иван Соловьёв сообщил о снижении кибермошенничества на треть

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв отметил, что с начала 2026 года число преступлений в сфере кибермошенничества сократилось на треть благодаря профилактике и технологии.

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