ХАМАС сообщило о готовности заключить с Израилем соглашение о перемирии

Палестинское радикальное движение ХАМАС через египетских и катарских посредников сообщило Израилю о готовности заключить соглашение о перемирии в Газе, передает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники.
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