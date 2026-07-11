Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как в банановых республиках

Как в банановых республиках

Паша Дуров осудил легализацию тотальной слежки за гражданами в Европейском Союзе."Когда-то типичные для банановых республик, такие трюки теперь используются ЕС для принятия законов о слежке"Примечательно, но цензурные ограничения в ОАЭ, Паша Дуров так резко не критиковал.

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