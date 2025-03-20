FT: Европа хочет представить США план по смене лидерства в НАТО

Он будет рассчитан на 5-10 лет Ряд стран Европы планируют до июньского саммита НАТО представить Соединенным Штатам план по принятию на себя основной ответственности за финансирование альянса и оборону континента, передает издание Financial Times со ссылкой на четырех европейских чиновников.
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