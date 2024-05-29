Мошенники начали использовать новую схему для принуждения россиян взять кредит. Понимая, что многие стали воспринимать звонки от якобы «сотрудников госуслуг» как заведомо ложные, теперь они рассылают поддельные электронные письма, рассказала РИА Новости куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.
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