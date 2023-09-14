Недавно мы с девчонками выпили разговорились и стали обсуждать самые отвратительные мужские признания, которые слышали за всю свою жизнь.
Мутные воды
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Сергей Лепехов
"Мутные воды" - от таких вот Морен-Моран, сознательно выискивающих по интернету сплошную чернуху, чтобы потом изображать всё дело так, будто наши мужчины - сплошные отбросы. Сколько ни читаю её пасквили - ни одного хорошего слова в адрес сильной половины России не увидел...
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13 час.
ч
чвсатпкьл
Хрень какая-то или сочинение на несвободную тему и не может быть охарактеризована как (самые отвратительные мужские признания) скорее бабские сплетни по поводу своего непристойного поведения.😀😀😀
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6 час.
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