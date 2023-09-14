Сергей Лепехов

"Мутные воды" - от таких вот Морен-Моран, сознательно выискивающих по интернету сплошную чернуху, чтобы потом изображать всё дело так, будто наши мужчины - сплошные отбросы. Сколько ни читаю её пасквили - ни одного хорошего слова в адрес сильной половины России не увидел...