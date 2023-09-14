Всё о женщинах

68 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Хлусова
    Так и я не спорю, я просто не совсем поняла, какая материя в словах Владимира Соколова мне недоступна.Почему некоторые ...
  • Татьяна Хлусова
    Вы считаете, что любовь - это секс так называется?Почему некоторые ...
  • Татьяна Хлусова
    И где же я об этом только что написала? Вы это прочли между строк?)))Почему некоторые ...

Мутные воды

Мутные воды

Недавно мы с девчонками выпили разговорились и стали обсуждать самые отвратительные мужские признания, которые слышали за всю свою жизнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Лепехов
&quot;Мутные воды&quot; - от таких вот Морен-Моран, сознательно выискивающих по интернету сплошную чернуху, чтобы потом изображать всё дело так, будто наши мужчины - сплошные отбросы. Сколько ни читаю её пасквили - ни одного хорошего слова в адрес сильной половины России не увидел...
Ответить
13 час.
ч
чвсатпкьл
Хрень какая-то или сочинение на несвободную тему и не может быть охарактеризована как (самые отвратительные мужские признания) скорее бабские сплетни по поводу своего непристойного поведения.😀😀😀
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх