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«МЮ», «Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Интер», «Милан» поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) – один из главных исламских праздников. В 2023 году он отмечается с вечера 27-го числа до захода солнца 30 июня, главные празднования приходятся на 28 июня.

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