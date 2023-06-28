«МЮ», «Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Интер», «Милан» поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) – один из главных исламских праздников. В 2023 году он отмечается с вечера 27-го числа до захода солнца 30 июня, главные празднования приходятся на 28 июня.
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