«Зенит» проиграл СКА в овертайме

Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в матче Единой лиги. Победитель определился в овертайме. Баскетболисты ЦСКА в овертайме переиграли на своем паркете петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги.
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