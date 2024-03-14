Протест США: Россия совместно с Ираном и Китаем тренируется нейтрализовать морские силы США и НАТО в Аравийском море

Вчера 9,7K прочитали Официальный протест заявила командующая ВМС США Лиза Франкетти. Как утверждают в Вашингтоне, Россия [а также Иран и Китай] совместно отрабатывают действия по нейтрализации военно-морских сил США и НАТО.