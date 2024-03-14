Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 784 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lyudmila
    И что ж нам теперь делать то? Повесится или застрелиться коль Кая с головой не дружит!Европейское обост...
  • Lyudmila
    Только после того как все нам отдадут ВСЁ наше золото со времен Российской Империи!!! А Европарламент то от нас чего ...Европарламент при...
  • Леонтий Букштейн
    Ну, им не привыкать лгать и выкручиваться, заодно выкручивая руки тем, кто с ними не согласен. Вывернутся и теперь, о...Санкции "работают...

Протест США: Россия совместно с Ираном и Китаем тренируется нейтрализовать морские силы США и НАТО в Аравийском море

Протест США: Россия совместно с Ираном и Китаем тренируется нейтрализовать морские силы США и НАТО в Аравийском море

Вчера 9,7K прочитали Официальный протест заявила командующая ВМС США Лиза Франкетти. Как утверждают в Вашингтоне, Россия [а также Иран и Китай] совместно отрабатывают действия по нейтрализации военно-морских сил США и НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх