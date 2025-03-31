Тульские профильные ведомства готовятся к отопительному сезону по новым правилам

ИО министра энергетики Тульской области Эдуард Головин провел встречу для представителей муниципалитетов - на повестке дня стояла подготовка к отопительному сезону в соответствии со вступившими в силу 1 марта правилами.
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